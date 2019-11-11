

Омбудсмен требует признать неконституционными правила отбора кандидатов в судьи

11.11.2019 19:49

Civil Georgia



Народный защитник Грузии Нино Ломджария требует, чтобы Конституционный суд объявил неконституционными нормы Закона «Об общих судах», которые определили правила отбора Высшим советом юстиции кандидатов на должности судей Верховного суда для представления их в Парламент, и по которым в течение последних нескольких месяцев проходит процесс отбора судей.



Согласно поправкам к Закону «Об общих судах», которые были внесены 1 мая 2019 года, были расписаны процедуры отбора судей Верховного суда. Согласно процедуре, были уточнены критерии отбора кандидатов в судьи, а также компетенции Высшего совета юстиции и Парламента Грузии в процессе отбора.





В соответствии с новой законодательной нормой, Высший совет юстиции должен отбирать кандидатов в судьи Верховного суда на основе двух основных критериев — добросовестности и компетентности. Процесс отбора кандидатов Советом юстиции охватывает несколько этапов, включая получение и проверку документов от желающих стать судьями, регистрацию лица в качестве кандидата, выявление кандидатов для публичного собеседования, составление окончательного списка кандидатов в результате собеседования и представление в Парламент. На различных этапах отбора кандидат перевод кандидата на следующий этап происходит путем тайного голосования, в то же время, члены Высшего совета юстиции не обязаны обосновывать оценку кандидата судьей.





В свою очередь, Парламент сначала проводит слушания кандидатов в судьи, выдвинутых Советом юстиции, в индивидуальном порядке на заседании комитета, а затем голосует на пленарном заседании. В случае поддержки со стороны большинства депутатов, кандидат в судьи Верховного суда будет назначен на должность бессрочно.



На сегодняшней пресс-конференции в офисе омбудсмена Ломджария заявила, что иск, который был представлен в Конституционный суд 1 ноября, основывается на выводах Венецианской комиссии, БДИПЧ/ОБСЕ относительно законодательных норм об отборе кандидатов в судби, а также на фактических обстоятельствах, выявленных в результате мониторинга процесса отбора кандидатов в судьи в период с мая по август 2019 г.



По заявлению омбудсмена, правила отбора судей Верховного суда Высшим советом юстиции противоречит гарантированным Конституцией Грузии правам граждан занимать публичную должность и правам на справедливое судебное разбирательство, а также принципу обеспечения независимого и беспристрастного суда.



«Правила отбора не исключают угрозы произвола, поскольку тайное голосование, предусмотренное в оспариваемой норме, не обязывает Высший совет юстиции обосновывать свое решение, в частности, почему он отдало предпочтение одному кандидату и отклонил другого. При отсутствии права на обжалование кандидаты в судьи Верховного суда лишаются возможности доказать в судебном порядке неправомерность отказа на их отбор», — заявила народный защитник.



Омбудсмен также поясняет, что в процессе отбора кандидатов в судьи некоторые члены Высшего совета юстиции действовали «по взаимному согласию и координации» для поддержки заранее согласованных кандидатов. В то же время, по словам омбудсмена, баллы и оценки кандидатов, присвоении при оценке по критериям добросовестности и компетентности, не были обоснованы.



До окончательного решения дела народный защитник также ходатайствует в Конституционном суде о приостановлении оспариваемых норм Закона «Об общих судах». Омбудсмен также поясняет, что, хотя приостановление Конституционным судом оспариваемых норм не сможет приостановить обсуждение уже представленных в Парламент кандидатов и процесс голосования по ним, в будущем на объявленных вакансиях или в случае объявления недоверия Парламентом уже представленным кандидатам, повлияет на повторную процедуру представления кандидатов Парламенту.



После внесения поправок в Закон «Об общих судах», 10 мая Высший совет юстиции объявил конкурс с целью укомплектования 20 вакансий в Верховном суде.





Совет получил в общей сложности 139 заявок, из которых 50 кандидатов были переведены на следующий этап собеседования в результате тайного голосования 20 июня. 4 сентября совет опубликовал список из 20 кандидатов для представления в Парламент после публичных слушаний кандидатов, которые длились в течение месяца.





Парламент начал собеседования с кандидатами в члены Верховного суда Грузии 23 сентября, и их слушания в Юридическом комитете закончились спустя полтора месяца, 8 ноября.





Весь этот процесс проходил на фоне острой критики со стороны оппозиционных партий, неправительственных организаций и членов Высшего совета юстиции, которые не являются судьями. Оппоненты обвиняют власти Грузинской мечты в сговоре с влиятельной группой судей, а добросовестность и профессионализм кандидатов в судьи, представленных Высшим советом юстиции Парламенту, ставят под сомнение.



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