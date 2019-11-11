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Премьер Грузии обсудил с генсеком Совета Европы приоритеты председательства Грузии в организации
11.11.2019 21:49
Обсуждение приоритетов председательства Грузии в Совете Европы было главной темой встречи премьер-министра Георгия Гахария и генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, на встрече было отмечено, что приоритеты Грузии как будущего председателя Совета Европы, основаны на демократии, правах человека и верховенстве закона.
Во время встречи в правительственной администрации стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Грузией и Советом Европы и действенный план на 2020-2023 годы включающий проекты, которые будут реализовываться Грузией совместно с Советом Европы в указанное время.
Была отмечена важная позитивная роль текущих планов действий в процессе осуществления демократических реформ в стране. Стороны выразили уверенность, что будущая программа будет иметь конкретные, ощутимые результаты.
На встрече обсуждалась ситуация на оккупированных территориях и у линии оккупации, а также процессы, происходящие в Совете Европы по этому вопросу.
Премьер-министр поблагодарил генерального секретаря за её твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
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