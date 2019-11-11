Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер Грузии обсудил с генсеком Совета Европы приоритеты председательства Грузии в организации


11.11.2019   21:49


Обсуждение приоритетов председательства Грузии в Совете Европы было главной темой встречи премьер-министра Георгия Гахария и генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

По сообщению пресс-службы премьер-министра, на встрече было отмечено, что приоритеты Грузии как будущего председателя Совета Европы, основаны на демократии, правах человека и верховенстве закона.

Во время встречи в правительственной администрации стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Грузией и Советом Европы и действенный план на 2020-2023 годы включающий проекты, которые будут реализовываться Грузией совместно с Советом Европы в указанное время.

Была отмечена важная позитивная роль текущих планов действий в процессе осуществления демократических реформ в стране. Стороны выразили уверенность, что будущая программа будет иметь конкретные, ощутимые результаты.

На встрече обсуждалась ситуация на оккупированных территориях и у линии оккупации, а также процессы, происходящие в Совете Европы по этому вопросу.

Премьер-министр поблагодарил генерального секретаря за её твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
ВАЖНОЕ:
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна