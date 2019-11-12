

Парламент начинает обсуждение о переходе на пропорциональную избирательную систему

12.11.2019 11:08





Парламент на пленарной сессии начинает обсуждение конституционных изменений о переходе на пропорциональную избирательную систему.



Согласно повестке дня, в ходе пленарного заседания депутаты рассмотрят два законопроекта в связи с переходом на пропорциональную избирательную систему. Один из них инициирован правящей командой, второй – оппозицией.



Согласно законопроекту, инициированному 93 депутатами большинства, чтобы определить, сколько мандатов получила партия, полученные ею голоса умножаются на 150 и делятся на голоса, полученные всеми партиями. Полученное целое число и будет количеством мандатов. Если останутся нераспределенные мандаты, они будут распределены между партиями с наилучшими результатами в порядке очередности. Мандат (мандаты) в результате следующих выборов в парламент Грузии получат все те политические партии, которые получат голоса, достаточные, как минимум, для одного мандата.



Законопроект, подготовленный оппозицией, подразумевает введение не нулевого, а 3-процентного барьера и допуск избирательных блоков.



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