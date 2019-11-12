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Посольство США профинансирует первую фазу работ по консервации монастыря Джвари
12.11.2019 11:14
Посольство США профинансирует первую фазу работ по консервации монастыря Джвари. Об этом говорится в заявлении американского диппредставительства.
«Посольство США в Грузии 12 ноября объявит проект монастыря Джвари победителем конкурса Фонда культурного наследия посла 2019 года. В рамках проекта, Национальному центру исследований грузинского искусства и охраны памятников имени Георгия Чубинашвили будут переданы $ 100 000, который с помощью группы, состоящей из разных профессионалов, выполнит следующие работы: в рамках первой фазы цикла по консервации будет проведено всеобъемлющее исследование повреждения фасада и установление уровня разрушения, с целью классификации и планирования последующих действий.
Основной храм (586-605 н.э) является наиболее важным и ценным монументом монастыря Джвари. Монастырь Джвари является частью исторических памятников Мцхета и включен в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фонд культурного наследия посла США профинансировал более 1000 проектов в более чем 125 странах мира. Его вклад в защиту памятников всемирного наследия составляет около 74 миллионов долларов. Фонд профинансировал в Грузии 19 проектов на общую сумму около 1,5 млн долларов», — отмечается в информации посольства США.
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