

Пост бизнес-омбудсмена Грузии может занять сотрудник МВД

12.11.2019 12:26





В Грузии новым бизнес-омбудсменом может стать директор информационно-аналитического департамента МВД Михаил Даушвили. Об этом сообщил лидер парламентского большинства Гия Вольский.



"Эта должность нуждается в новой энергии", - заявил он. Ираклия Леквинадзе, который ранее занимал пост бизнес-омбудсмена, Вольский назвал порядочным человеком, профессионалом высокого уровня. "Он не покинет команду", - цитирует лидера парламентского большинства Спутник - Грузия.



Свою деятельность на посту бизнес-омбудсмена Леквинадзе завершил накануне.



Институт бизнес-омбудсмена был создан в Грузии в 2011 году. Его аппарата может запрашивать необходимую информацию из административных органов, обращаться за помощью к экспертам, научным или образовательным учреждениям, создавать рабочие группы, а в отдельных случаях выполнять функцию "друга суда" (amicus curiae).



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