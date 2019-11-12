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Пост бизнес-омбудсмена Грузии может занять сотрудник МВД
12.11.2019 12:26
В Грузии новым бизнес-омбудсменом может стать директор информационно-аналитического департамента МВД Михаил Даушвили. Об этом сообщил лидер парламентского большинства Гия Вольский.
"Эта должность нуждается в новой энергии", - заявил он. Ираклия Леквинадзе, который ранее занимал пост бизнес-омбудсмена, Вольский назвал порядочным человеком, профессионалом высокого уровня. "Он не покинет команду", - цитирует лидера парламентского большинства Спутник - Грузия.
Свою деятельность на посту бизнес-омбудсмена Леквинадзе завершил накануне.
Институт бизнес-омбудсмена был создан в Грузии в 2011 году. Его аппарата может запрашивать необходимую информацию из административных органов, обращаться за помощью к экспертам, научным или образовательным учреждениям, создавать рабочие группы, а в отдельных случаях выполнять функцию "друга суда" (amicus curiae).
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