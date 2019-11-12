|
|
|
Пленарное заседание парламента проходит на фоне шума и взаимных обвинений
12.11.2019 14:14
Пленарное заседание парламента Грузии проходит на фоне шума и взаимных обвинений. Между депутатами произошло словесное противостояние, имели место и нецензурные обращения.
Ситуация в зале заседаний накалилась после выступления члена большинства Дмитрия Хундадзе. Он обвинил оппозиционных депутатов в борьбе против Церкви. В ходе словесного противостояния затронуты были и планы Бидзины Иванишвили касательно Цхалтубо.
Член «Европейской Грузии» Хатуна Гогоришвили призвала свою партию никак не реагировать на заявления членов правящей команды. По ее словам, причина агрессивного начала заседания в том, что сегодня должны обсуждаться законопроекты, связанные с избирательной системой и цель большинства – сорвать заседание.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна