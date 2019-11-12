

Пленарное заседание парламента проходит на фоне шума и взаимных обвинений

12.11.2019 14:14





Пленарное заседание парламента Грузии проходит на фоне шума и взаимных обвинений. Между депутатами произошло словесное противостояние, имели место и нецензурные обращения.



Ситуация в зале заседаний накалилась после выступления члена большинства Дмитрия Хундадзе. Он обвинил оппозиционных депутатов в борьбе против Церкви. В ходе словесного противостояния затронуты были и планы Бидзины Иванишвили касательно Цхалтубо.



Член «Европейской Грузии» Хатуна Гогоришвили призвала свою партию никак не реагировать на заявления членов правящей команды. По ее словам, причина агрессивного начала заседания в том, что сегодня должны обсуждаться законопроекты, связанные с избирательной системой и цель большинства – сорвать заседание.



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