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Вице-мэр Тбилиси: Повышение стоимости проезда в общественном транспорте не планируется
12.11.2019 14:15
По заявлению заместителя мэра Тбилиси Майи Битадзе, после полной замены общественного транспорта стоимость проезда не изменится.
Как сообщила Майя Битадзе в интервью «IPN», мэрия и в будущем продолжит субсидировать социальные проекты в общественном транспорте.
«Мы громко заявляем, что повышение цены на общественный транспорт не планируется. Государство продолжит субсидировать общественный транспорт, несмотря на то, что мы осуществляем довольно крупные капитальные инвестиции, и будем делать это и в следующем году. Государство ежегодно субсидирует как в метро, так и автобусы от 70 до 90 миллионов лари. Все льготы сохранятся и в будущем, и повышение стоимости проезда в общественном транспорте на повестке дня не стоит, несмотря на то, что это требует очень больших капитальных затрат, но это должно быть сделано государством», - сказала Битадзе.
Как пояснила Майя Битадзе, после задействования единой системы оплаты стоимость проезда будет рассчитываться в соответствии с тем, какую комбинацию выберет пассажир. По ее словам, льготные условия проезда, действующие в течение полутора часов, будут сохранены.
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