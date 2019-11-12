

В Тбилиси будут сохранены маршрутные такси

12.11.2019 16:05





В Тбилиси сохранятся маршрутные такси. Об этом в интервью «IPN» сообщила заместитель мэра столицы Майя Битадзе.



Она отметила, что есть улицы, по которым автобусы, исходя из габаритов, передвигаться не смогут, поэтому в городе существует необходимость не упразднять микроавтобусы.



«Компания микроавтобусов очень хорошо сотрудничает с нами в нескольких направлениях, в том числе, и в связи с заменой микроавтобусов. Мы обязательно вместе заменим эти микроавтобусы, потому что они, как и автобусы «Богдан», не выдерживают никакой критики. Они не должны ездить по городу. В ближайшее время мы сообщим общественности, какое их количество и в какой срок будет заменено. «Систра» должна нам сообщить, сколько микроавтобусов нам требуется. Мы рассчитываем, какого размера микроавтобусы нужны, вмещающие 16 или 19 человек. Однозначно, нам нужны микроавтобусы, потому что есть улицы, по которым не могут ходить даже 8-метровые автобусы», - заявила Майя Битадзе.



Напомним, до сих пор была информация, что в Тбилиси маршрутные такси могут быть упразднены.





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