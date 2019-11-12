

Глава представительства ЕС посетил Кахетинский регион и открыл «Евроклуб» в Кварели

12.11.2019 16:07





На прошлой неделе глава Представительства ЕС в Грузии посол Карл Харцелл посетил Кахетию в рамках своего визита в регионы страны.



В ходе визита посол Харцелл посетил несколько проектов, поддерживаемых ЕС. Он отметил, как ЕС помогает местным женщинам увеличивать свои доходы и развивать свое сообщество, а также поддерживает муниципалитеты в поиске устойчивых энергетических решений.



Посол также открыл Евроклуб в Кварели. Евроклуб, созданный по инициативе Послов европейской молодежи в Грузии, предоставит местным молодым людям возможность больше узнать о ЕС и отношениях между Грузией и ЕС. Это также послужит пространством для неформального образования и развития, общественных дискуссий, учебных курсов и лекций.



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