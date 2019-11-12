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«Грузинская мечта» начала работу по формированию избирательного списка
12.11.2019 16:14
«Законопроект о переходе на пропорциональную избирательную систему важен, и в команде есть единое мнение по этому вопросу», — заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, что существующая избирательная система изменится.
«Ведется подготовка к выборам. Мы начали встречи как в регионах, так и с партийными организациями в столице. Как и все политические партии, так и правящая команда готовится к выборам 2020 года. Что же касается формирования списка, работа начата, обсуждения, решения пока еще не приняты. Как будут новости, мы обязательно оповестим общественность», — заявил Каладзе.
Сегодня парламент Грузии на пленарном заседании начал обсуждение конституционных изменений о переходе на пропорциональную избирательную систему.
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