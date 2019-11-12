

Парламент Грузии провалил законопроект оппозиции об избирательном законодательстве

12.11.2019 18:51





Парламент Грузии сегодня, 12 ноября, не поддержал представленный оппозицией законопроект о конституционных изменениях в избирательном законодательстве. Законопроект был вынесен на голосование после того, как соответствующее обращение к законодательному органу набрало 200 тысяч подписей.



Сегодня вечером на рассмотрение законодательного органа будет вынесен законопроект, разработанный в парламентском большинстве.



В обоих документах содержится положение о том, что страна переходит на пропорциональную систему выборов. С одной лишь разницей: оппозиция предлагает в предвыборный период допустить создание политических блоков и поднять избирательный барьер до 3%



В правящей партии «Грузинская мечта» эти предложения считают неприемлемыми, выступая против блоков и за нулевой барьер.



Согласно законопроекту, инициированному 93 депутатами большинства, чтобы определить, сколько мандатов получила партия, полученные ею голоса умножаются на 150 и делятся на голоса, полученные всеми партиями. Полученное целое число и будет количеством мандатов. Если останутся нераспределенные мандаты, они будут распределены между партиями с наилучшими результатами в порядке очередности.



Мандат (мандаты) в результате следующих выборов в парламент Грузии получат все те политические партии, которые получат голоса, достаточные, как минимум, для одного мандата.



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