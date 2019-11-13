|
|
|
В офисе «Грузинской мечты» проходит заседание парламентского большинства
13.11.2019 10:39
В офисе партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» проходит заседание большинства. Заседанием руководит председатель партии Бидзина Иванишвили.
Большинство обсуждает конституционный законопроект об изменениях избирательной системы.
Решение о проведении заседания большинства было принято после того, как часть мажоритарных депутатов «Грузинской мечты» сделали заявления и задали вопросы по поводу пропорциональной избирательной системы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна