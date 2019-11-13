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В офисе «Грузинской мечты» проходит заседание парламентского большинства


13.11.2019   10:39


В офисе партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» проходит заседание большинства. Заседанием руководит председатель партии Бидзина Иванишвили.

Большинство обсуждает конституционный законопроект об изменениях избирательной системы.

Решение о проведении заседания большинства было принято после того, как часть мажоритарных депутатов «Грузинской мечты» сделали заявления и задали вопросы по поводу пропорциональной избирательной системы.

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