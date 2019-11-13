

В парламенте сегодня продолжатся слушания по избирательным поправкам

13.11.2019 10:43





Сегодняшнее пленарное заседание парламента завершилось так, что депутаты не успели ни завершить обсуждение законопроекта, связанного с изменениями избирательной системы, ни проголосовать за него. Как заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе, пленарное заседание начнется завтра в 12:00 обсуждением этого вопроса.



Предположительно, сегодня же состоится голосование в первом слушании.



Напомним, часть мажоритарных депутатов выступает против перехода на пропорциональную избирательную систему. До принятия решения они просят о дополнительных консультациях, ввиду чего завтра же назначена встреча в формате большинства.



Оппозиционные и независимые депутаты же заявляют, что это «бездарно поставленный спектакль», чтобы избирательная система не изменилась.



Напомним, 93 депутатами парламентского большинства разработан законопроект, предусматривающий конституционные изменения, согласно которым, парламентские выборы 2020 года пройдут по пропорциональной системе и при нулевом барьере.



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