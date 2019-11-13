|
|
|
Михаил Чхенкели вернулся на должность министра образования
13.11.2019 11:44
Министром образования, науки, культуры и спорта Грузии вновь назначен Михаил Чхенкели.
По информации администрации правительства Грузии, соответствующий приказ сегодня подписал премьер-министр Георгий Гахария.
Напомним, что Михаил Чхенкели однажды уже занимал пост министра образования в 2017-2018 годах. До сегодняшнего дня же он был советником премьер-министра Грузии по вопросам образования.
До 2017 года Чхенкели занимал должность проректора Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили.
У Михаила Чхенкели – докторская научная степень и он являемся членом Ассоциации профессоров университетов США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна