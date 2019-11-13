

Михаил Чхенкели вернулся на должность министра образования

13.11.2019 11:44





Министром образования, науки, культуры и спорта Грузии вновь назначен Михаил Чхенкели.



По информации администрации правительства Грузии, соответствующий приказ сегодня подписал премьер-министр Георгий Гахария.



Напомним, что Михаил Чхенкели однажды уже занимал пост министра образования в 2017-2018 годах. До сегодняшнего дня же он был советником премьер-министра Грузии по вопросам образования.



До 2017 года Чхенкели занимал должность проректора Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили.



У Михаила Чхенкели – докторская научная степень и он являемся членом Ассоциации профессоров университетов США.



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