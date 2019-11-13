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Михаил Чхенкели вернулся на должность министра образования


13.11.2019   11:44


Министром образования, науки, культуры и спорта Грузии вновь назначен Михаил Чхенкели.

По информации администрации правительства Грузии, соответствующий приказ сегодня подписал премьер-министр Георгий Гахария.

Напомним, что Михаил Чхенкели однажды уже занимал пост министра образования в 2017-2018 годах. До сегодняшнего дня же он был советником премьер-министра Грузии по вопросам образования.

До 2017 года Чхенкели занимал должность проректора Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили.

У Михаила Чхенкели – докторская научная степень и он являемся членом Ассоциации профессоров университетов США.

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