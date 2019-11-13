

МВД начало расследование в связи с действиями Сандро Брегадзе в офисе народного защитника

13.11.2019 12:24





Следственное управление Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии начало расследование в связи с действиями, осуществленными лидером «Грузинского марша» - Александром (Сандро) Брегадзе в офисе народного защитника Грузии.



По информации МВД, расследование ведется по ч.1 ст. 352 УК Грузии, что подразумевает воздействие на народного защитника в целях воспрепятствования его служебной деятельности.



Напомним, что вчера Сандро Брегадзе требовал встречи с народным защитником Грузии Нино Ломджария, однако ему отказали в этом. Из-за этого Брегадзе вызвал патруль к офису народного защитника.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





