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МВД начало расследование в связи с действиями Сандро Брегадзе в офисе народного защитника
13.11.2019 12:24
Следственное управление Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии начало расследование в связи с действиями, осуществленными лидером «Грузинского марша» - Александром (Сандро) Брегадзе в офисе народного защитника Грузии.
По информации МВД, расследование ведется по ч.1 ст. 352 УК Грузии, что подразумевает воздействие на народного защитника в целях воспрепятствования его служебной деятельности.
Напомним, что вчера Сандро Брегадзе требовал встречи с народным защитником Грузии Нино Ломджария, однако ему отказали в этом. Из-за этого Брегадзе вызвал патруль к офису народного защитника.
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