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Члены парламентского большинства хотят проволить принятие проекта об изменении избирательной системы


13.11.2019   13:11


«Продолжаю борьбу, чтобы у нас было много сторонников, больше того, чем есть сейчас, чтобы продолжить правильную политическую жизнь и избавить страну от угроз – мы готовимся провалить законопроект о пропорциональной системе», - заявил журналистам член большинства парламента Грузии Дмитрий Хундадзе после заседания большинства.

В частности, говоря о пропорциональной избирательной системе, он отметил, что существует намного больше сторонников того, чтобы упомянутый законопроект в парламенте не прошел, чем кому-то это представляется.

«Я поставил вопрос ясно, что сторонников того, чтобы этот проект не прошел намного больше, чем кому-то это представляется и чем представляется тому большинству, на заседании которого мы были. Однако если не посчитали здесь, то посчитают их в парламенте», - отметил депутат.

Хундадзе ответил и на вопрос о том, не намерен ли он покинуть большинство.

«Нет, большинство я не покидаю. Продолжаю борьбу для того, чтобы у нас было много сторонников, больше того, чем есть сейчас, чтобы продолжить правильную политическую жизнь и избавить страну от угроз. Мы готовимся провалить законопроект о пропорциональной системе», - заявил Хундадзе.

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