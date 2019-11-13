

Члены парламентского большинства хотят проволить принятие проекта об изменении избирательной системы

13.11.2019 13:11





«Продолжаю борьбу, чтобы у нас было много сторонников, больше того, чем есть сейчас, чтобы продолжить правильную политическую жизнь и избавить страну от угроз – мы готовимся провалить законопроект о пропорциональной системе», - заявил журналистам член большинства парламента Грузии Дмитрий Хундадзе после заседания большинства.



В частности, говоря о пропорциональной избирательной системе, он отметил, что существует намного больше сторонников того, чтобы упомянутый законопроект в парламенте не прошел, чем кому-то это представляется.



«Я поставил вопрос ясно, что сторонников того, чтобы этот проект не прошел намного больше, чем кому-то это представляется и чем представляется тому большинству, на заседании которого мы были. Однако если не посчитали здесь, то посчитают их в парламенте», - отметил депутат.



Хундадзе ответил и на вопрос о том, не намерен ли он покинуть большинство.



«Нет, большинство я не покидаю. Продолжаю борьбу для того, чтобы у нас было много сторонников, больше того, чем есть сейчас, чтобы продолжить правильную политическую жизнь и избавить страну от угроз. Мы готовимся провалить законопроект о пропорциональной системе», - заявил Хундадзе.



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