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Часть участников акции провела ночь перед зданием парламента на проспекте Руставели


16.11.2019   12:01


Часть участников акции провела ночь перед зданием парламента на проспекте Руставели. После завершения акции протеста часть из них смотрела на большом экране встречу футбльных сборных Грузии и Швейцарии. Им раздали еду и питье.

Вместе с участниками акции на месте в течение всей ночи находились и политики, в том числе, член «Европейской Грузии» Отар Кахидзе и Лела Кебурия. Примечательно, что к уже установленным палаткам добавилось еще несколько и на данный момент на проспекте Руставели стит 21 палатка.

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