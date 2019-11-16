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Часть участников акции провела ночь перед зданием парламента на проспекте Руставели
16.11.2019 12:01
Часть участников акции провела ночь перед зданием парламента на проспекте Руставели. После завершения акции протеста часть из них смотрела на большом экране встречу футбльных сборных Грузии и Швейцарии. Им раздали еду и питье.
Вместе с участниками акции на месте в течение всей ночи находились и политики, в том числе, член «Европейской Грузии» Отар Кахидзе и Лела Кебурия. Примечательно, что к уже установленным палаткам добавилось еще несколько и на данный момент на проспекте Руставели стит 21 палатка.
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