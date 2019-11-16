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У офиса «Грузинской мечты» произошло противостояние
16.11.2019 12:01
Перед офисом «Грузинской мечты» произошло противостояние. До начала заседания большинства на акцию протеста прибыли члены «Европейской Грузии», в том числе, Элене Хоштария, представители движения «Позор» и граждане. Используя свистки, мегафоны и гудки они опротестовали провал в парламенте законопроекта, связанного с изменением избирательной системы.
После того, как прибыл депутат Лери Хабелов, между ним и участниками акции произошла мелкая стычка, ситуацию через несколько минут разядила патрульная полиция.
Участники акции спрашивали Лери Хабелова, почему большинство провалило переход на пропорциональную систему.
На данный момент участники акции скандируют - «Рабы» в адрес входящих в офис партии депутатов правящей силы.
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