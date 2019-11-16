

МИД: Тбилиси не жалеет усилий для освобождения врача Важи Гаприндашвили

16.11.2019 12:11

Новости-Грузия



МИД Грузии не жалеет усилий для освобождения известного врача Важи Гаприндашвили из цхинвальской тюрьмы. Об этом в пятницу заявил официальный представитель министерства иностранных дел Владимир Константиниди.



Важа Гаприндашвили 9 ноября был незаконно задержан цхинвальским «Комитетом государственной безопасности» у разделительной линии оккупированного Ахалгорского муниципалитета. Это произошло, когда он посещал пациента в селе на территории, которая не контролируется центральными властями Грузии. Против Гаприндашвили возбудили уголовное дело за «незаконное пересечение границы». В пятницу цхинвальский суд приговорил гражданина Грузии к предварительному двухмесячному тюремному заключению.



«Указанный факт подчеркивает тревожную ситуацию с точки зрения нарушения прав человека, существующую на оккупированных территориях. Мы обеспокоены провокационными действиями оккупационного режима, которые произошли за последнее время. Подобными шагами Россия пытается дестабилизировать ситуацию и использовать гуманитарные темы для политического давления», — приводит слова Константиниди Общественное телевидение.



Он отметил, что грузинская сторона использует все дипломатические механизмы для того, чтобы остановить незаконные процессы на оккупированных территориях.



«Мы уже мобилизовали международное сообщество и не жалеем усилий для того, чтобы наш гражданин Важа Гаприндашвили своевременно вернулся в семью. В связи с незаконным задержанием Важи Гаприндашвили задействована «горячая линия», проинформирована Миссией наблюдателей Европейского Союза. Заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия провел переговоры с сопредседателями Женевских международных переговоров», — сказал представитель МИД Грузии.



Также Константиниди сообщил, что «вопрос незаконного задержания Важи Гаприндашвили, также, как и другие грубые нарушения прав человека, 14 ноября заместитель министра иностранных дел четко представил во время выступления на заседании, где рассматривался консолидированного отчет Генерального секретаря Совета Европы по конфликту». Лаша Дарсалия обсуждал факт задержания Гаприндашвили и с комиссаром по правам человека Совета Европы и на встречах с представителями стран-членов Евросоюза.



В пятницу заявление по поводу незаконного задержания врача также распространила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она напомнила о «серьезном кризисе» в Цхинвальском регионе и призвала отреагировать на факт международное сообщество.

«Задержан известный врач Важа Гаприндашвили, которые отправился в регион, чтобы выполнить свой профессиональный долг. Президент призывает руководителей международных организаций использовать все существующие средства для того, чтобы улучшить ситуацию в оккупированном регионе и в кратчайшие сроки освободить грузинского врача», — говорится в сообщении, которое в пятницу распространила пресс-служба Зурабишвили.



В связи с незаконным задержанием Гаприндашвили президент Грузии обращается к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, заместителю Генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, действующему председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку, Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, а также к сопредседателям Женевских международных дискуссий.



Мцхетский, Карельский, Хашурский, Горийский и еще несколько районов находятся рядом с территорией Цхинвальского региона, который власти Грузии официально объявили оккупированным. С 2008 года цхинвальская администрация вместе с российскими военнослужащими устанавливает между районами так называемую «границу».



В начале сентября текущего года цхинвальская сторона закрыла переходные пункты в селе Мосабруни оккупированного Ахалгорского муниципалитета и в селе Синагури оккупированной части Сачхерского муниципалитета. Это создало серьезные проблемы для сотен людей, проживающих за административной границей.



Как известно, большая часть местного населения получает квалифицированную медицинскую помощь на территории, контролируемой центральными властями. Кроме того, местные жители должны пользоваться переходными пунктами, чтобы навестить своих родственников, закупить продовольствие и медикаменты.



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