

Для обсуждения проблем в церкви по распоряжению Илии Второго создали специальный совет

16.11.2019 12:12

Новости-Грузия



Специальный совет, который займется обсуждением проблем в Мцхетской и Тбилисской епархии, создан по распоряжению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.



В Мцхетско-Тбилисский епархиальный совет вошли: митрополит Сенакский и Чхороцкуйский, местоблюститель Католикоса-Патриарха Шио (Муджири); хорепископ патриарха, митрополит Ахалцихе и Тао-Кларджети Теодор (Чуадзе); секретарь патриархии, протоиерей Михаил Ботковели; глава службы по связям с общественностью патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе; заведующий кафедрой канонического права Тбилийской духовной академи, протоиерей Лонгиноз Суаришвили.



В указе Илии Второго, который обнародован на сайте патриархии, не говорится о функциях нового совета. Судя по всему, одной из функций этого органа будет отслеживание публичных заявлений священнослужителей.

В пятницу совет распространил свое первое заявление, призвав духовных лиц «воздержаться от своевольных и оскорбительных заявлений». В случае «проблемных ситуаций», священнослужителей просят обращаться к постоянной комиссии Мцхетской и Тбилисской епархии.



«На фоне событий, которые развивались в течение двух последних лет, неоднократно создавался такой прецедент, когда в публичном пространстве духовные лица давали своевольные резкие оценки по той или иной теме», — сказано в заявлении.



Совет отдельно говорит о двух случаях, которые были зафиксированы в последнее время.

Первый касается видео-обращений протоиерея Давида Исакадзе и его сторонников в отношении епископа Маргветского и Убисского Мелхиседека (Хачидзе), а также митрополита Потийского и Хобского Григола (Бербичашвили). По информации совета, эти обращения отличались «резкой критикой» и их содержание не было согласовано с Католикосом-Патриархом.



Также совет возмущен тем, что протоиерей Теодоре Гигнадзе в телеинтервью раскритиковал митрополита Хони и Самтредиа, владыку Сабу (Гигиберия). Тема интервью касалась отказа патриархии проводить панихиду над погибшим в аварии молодым человеком, который был священником созданной партией «Гирчи» религиозной организации «Библейская свобода».



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