

Илия II: Надеемся, что вопрос с Давид-Гареджи будет решен справедливо и с братской любовью

16.11.2019 12:40





Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II направил приветствие участникам Саммита религиозных лидеров мира, проходящего в столице Азербайджана Баку.



Патриарх Грузии в своем приветствии затронул проблему Давид- Гареджи.



«Под руководством Его Превосходительства г-на Ильхама Алиева сегодня в Азербайджана дух толерантности находится на первом плане.



Надеемся, что по-прежнему будут удовлетворяться интересы проживающих в вашей стране наших соотечественников, как религиозных и так этнических меньшинств, и вопрос, связанный с древнейшим памятником грузинской культуры Давид-Гареджи будет решен с братской любовью и справедливо, как это и подобает дружественных странам и народам», — сказал Илия II.



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