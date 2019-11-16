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Илия II: Надеемся, что вопрос с Давид-Гареджи будет решен справедливо и с братской любовью
16.11.2019 12:40
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II направил приветствие участникам Саммита религиозных лидеров мира, проходящего в столице Азербайджана Баку.
Патриарх Грузии в своем приветствии затронул проблему Давид- Гареджи.
«Под руководством Его Превосходительства г-на Ильхама Алиева сегодня в Азербайджана дух толерантности находится на первом плане.
Надеемся, что по-прежнему будут удовлетворяться интересы проживающих в вашей стране наших соотечественников, как религиозных и так этнических меньшинств, и вопрос, связанный с древнейшим памятником грузинской культуры Давид-Гареджи будет решен с братской любовью и справедливо, как это и подобает дружественных странам и народам», — сказал Илия II.
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