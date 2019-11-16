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У офиса «Грузинской мечты» пострадали два человека
16.11.2019 13:15
У офиса «Грузинской мечты», где проходит заседание большинства, ситуация обострилась еще раз. Между участниками акции и полицией произошла стычка. Участники акции хотят пикетировать входы в офис «Грузинской мечты», но полиция им не дает этой возможности.
Во время стычки пострадал один участник акции.
По информации Элене Хоштария, у одного из операторов на акции была сломана рука.
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