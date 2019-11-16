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Талаквадзе: Важа Гаприндашвили должен быть как можно скорее освобожден из незаконного заключения
16.11.2019 13:16
Врач Важа Гаприндашвили должен быть как можно скорее освобожден из незаконного заключения оккупационного режима – мы делаем для этого все, - об этом председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе написал в соцсети «Фейсбук».
По заявлению Талаквадзе, задержание врача, помогающего людям находящимся в беде, это неслыханное зло.
«Это неприемлемо для нас, и я уверен, что это неприемлемо и для наших осетинских братьев – арестовывая врача, оккупационный режим в очередной раз отмежевался от человеческих ценностей», - заявляет Талаквадзе.
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