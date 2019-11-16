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Вольский: На заседании большинства мы обсудили, какая ведется работа для освобождения нашего врача из рук оккупантов
16.11.2019 14:24
В связи с незаконным задержанием в Цхинвали нашего врача будет сделано заявление. Об этом лидер большинства Гия Вольский заявил после заседания большинства в офисе «Грузинской мечты».
Он пояснил, что в связи с этим вопросом на встрече был сделан краткий обзор.
«Врачи, состоящие в рядах большинства, проявили инициативу и в связи с незаконным задержанием в Цхинвали нашего врача будет сделано заявление. Именно по этому поводу был сделан краткий обзор, какая ведется работа для того, чтобы этот человек был освобожден из рук оккупантов», - заявил Гия Вольский.
Важа Гаприндашвили несколько дней назад был похищен представителями оккупационных сил. Эго обвиняют в незаконном пересечении т.н. границы. По данным осетинских медиа, Важе Гаприндашвили определено двухмесячное предварительное заключение.
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