

Вольский: Т.н. немецкая модель не соответствует имеющейся у нас сегодня Конституции

16.11.2019 14:41





Т.н. немецкая модель не соответствует той Конституции, которая имеется у нас сегодня, - об этом лидер большинства Гия Вольский заявил журналистам после заседания большинства в офисе «Грузинской мечты».



Он отметил, что на заседании также говорилось о вопросе касательно выхода из рядов большинства нескольких депутатов.



«После довольно противоречивого голосования у всех было желание выразить в связи с этим наши позиции. По главной теме, для которой мы пришли, было высказано большое беспокойство из-за того, что большинство покинуло двенадцать человек. Твердо было сказано, что большинство нужно не только «Грузинской мечте» как партии, но и для стабильности и развития государства. Мы говорили и о предложении, но тут не было долгого разговора, потому что т.н. немецкая модель не соответствует той конституции, которую мы имеем сегодня, и она не может вписаться в график, которому требуются конституционные изменения», - сказал Гия Вольский.



Напомним, вчера после встречи лидеров оппозиции было заявлено, что среди оппозиции имеется полный консенсус в связи с проведением выборов по т.н. немецкой модели.



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