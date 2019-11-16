

TI сообщила депутатам Европарламента о «снижении качества демократии» в Грузии

16.11.2019 14:46

Civil.ge



Исполнительный директор НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури направила письмо депутатам Европарламента, в котором предоставила им информацию о последних событиях в Грузии. По ее словам, «в последние годы наблюдается значительное ухудшение качества демократии в стране».



Письму Эки Гигаури предшествовал провал конституционной поправки со стороны правящей партии, которая предусматривала переход полностью на пропорциональную избирательную систему к 2020 году.



Инициированный правящей Грузинской мечтой законопроект поддержали все 44 депутата парламентской оппозиции, но из парламентского большинства за поправку проголосовали только 57 депутатов, чего оказалось недостаточно для ее принятия в первом слушании. Для того, чтобы конституционный законопроект был принят, требовалась поддержка 113 законодателей.



В заявлении от 15 ноября Эка Гигаури пояснила, что происходящие в Грузии процессы «явно подрывают стремление страны к построению более плюралистической и представительной демократии и являются еще одним признаком захвата государства неформальным правителем Грузии Бидзиной Иванишвили».



«В частности, вопреки всеобщему ожиданию, правящее парламентское большинство отказалось принимать обещанное изменение избирательной системы, которое предусматривало переход от нынешней порочной смешанной системы к полностью пропорциональной системе. Это обещание было завоеванием массового протеста молодежи, вышедшей на улицы этим летом», — говорится в заявлении.



По словам Гигаури, правящая партия поставила своеобразный спектакль, якобы большая часть мажоритарных депутатов, которые сами же и были инициаторами поправки, «восстали» против правящей партии. «Мы даже не сомневаемся, что на самом деле это было постановкой, за которой стоит лидер правящей партии и олигарх Бидзина Иванишвили», — отметила она.



«Динамика событий меняется каждую минуту и приобретает новые силы. Ожидается, что даже уличные протесты могут привести к политическому кризису, в результате которого уже на весну могут быть назначены внеочередные выборы. А это создаст существенные оппозиционным партиям с точки зрения партийной деятельности и мобилизации ресурсов за такой короткий период времени», — сказала Гигаури.



«Не создавайте себе иллюзии и не поддавайтесь обману заявлений правящей партии о том, что непринятие Парламентом поправки было демонстрацией межпартийной демократии», — обратилась она к членам Европарламента.



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