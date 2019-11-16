

Кобахидзе: Вариант проведения досрочных парламентских выборов в стране даже не рассматривается

16.11.2019 15:05





«У нас прошла встреча в формате большинства. Одной из главных тем обсуждения был анализ того, что произошло в течение последних дней. Также был разговор о планах по повестке дня парламента. О парламентских должностях разговора не было», - заявил представитель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами по окончании встречи парламентского большинства в офисе правящей партии.



Ираклий Кобахидзе заявил, что вариант проведения досрочных парламентских выборов в стране даже не рассматривается. Он также отметил, что предложенная оппозицией т.н. немецкая избирательная модель противоречит конституционному закону Грузии и, соответственно, не может быть реализована.



«Немецкая модель также обсуждалась и в 2016 году. Она несовместима с нашей Конституцией», - заявил он. По словам Кобахидзе, это требование носит спекулятивный характер, однако «оппозиция больше ничего не придумала, они не смогли договориться и сейчас говорят об этом».



Ираклий Кобахидзе посоветовал своим оппонентам подготовиться к выборам, в противном случае, они поспособствуют победе «Грузинской мечты», потому что пока оппоненты думают о радикальных планах, «Грузинская мечта» объезжает села Грузии, и проводит встречи с населением, выслушивает их социальные и инфраструктурные проблемы и думает о путях их решения. «И это вселяет в нас уверенность в убедительной победе», - сказал он.



Комментируя требования активистов, проводивших параллельно со встречей большинства акцию протеста, Ираклий Кобахидзе заявил, что это были несколько десятков человек, в основном, представители «партактива», и несколько десятков полицейских «что вполне нормально».



Говоря о покинувших команду однопартийцах, Ираклий Кобахидзе сказал, что они тоже стали «партийным активом», однако не конкретизировал, какую партию имел в виду, сообщает грузинская служба Радио Свобода.



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