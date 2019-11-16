

Кобахидзе: Немецкая модель не совместима с Конституцией

16.11.2019 15:13





Т.н. немецкая избирательная модель не совместима со сформировавшимися конституционными реалиями, считает член парламентского большинства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



Об этот депутат заявил по завершению встречи парламентского большинства, которая проходила в центральном офисе партии «Грузинская мечта».



«Об этом уже говорилось в 2016 году. Немецкая модель не совмещается со сформировавшейся конституционной данностью, она не совместима с Конституцией. Исходя из этого, её невозможно обсуждать по правовым причинам», — сказал Кобахидзе.



Кобахидзе прокомментировал требование оппозиции о досрочных выборах.



«Я призываю политические партии подготовиться к парламентским выборам 2020 года. Будут ли это внеочередные выборы или не будут такими и состоятся в октябре, для нас политическая данность в плане результата останется неизменной. Мы убедительно победим на выборах», — заверил Кобахидзе.



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