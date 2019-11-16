

Софио Кацарава заявила о сложении депутатского мандата

16.11.2019 16:11





Депутат парламента Грузии Софио Кацарава сдает мандат депутата парламента Грузии. Об этом она пишет в соцсети.



«Сегодня я приняла очень тяжелое решение, однако с моей точки зрения, это единственно верное решение, сдать мандат депутата. Хочу сказать всем большое спасибо и пожелать успехов моим бывшим соратникам по команде, большого успеха и продвижения моей стране», - пишет Кацарава.



Напомним, после того, как 14 ноября на пленарном заседании парламента Грузии провалился законопроект о переходе на пропорциональную избирательную систему, парламентское большинство покинули 9 депутатов – Тамар Чугошвили, Ирина Пруидзе, Георгий Мосидзе, Дмитрий Цкитишвили, Тамар Хулордава, Софио Кацарава, Мариам Джаши, Заза Хуцишвили и Георгий Бегадзе.



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