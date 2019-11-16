

Посольство США: Важа Гаприндашвили должен быть незамедлительно освобожден

16.11.2019 16:21





Посольство США призывает оккупационный режим к незамедлительному освобождению врача Важи Гаприндашвили, — говорится в сообщении диппредставительства США в Грузии.



«Посольство США призывает к незамедлительному освобождению известного грузинского врача и президента Грузинской ассоциации травматологов-ортопедов Важи Гаприндашвили, которого 15 ноября де-факто власти Южной Осетии — региона Грузии, приговорили к двухмесячному предварительному заключению.



Кроме того, мы вновь призываем к незамедлительному открытию переходных пунктов вдоль административной разделительной линии. Мы подчеркиваем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы еще раз призываем Россию выполнить все обязательства, взятые по Соглашению о прекращении огня от 2008 года, включая отвод сил на доконфликтные позиции, обеспечить в этих регионах свободный доступ к гуманитарной помощи и упразднить признание независимыми государствами регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии», — говорится в заявлении посольства США в Грузии.



Проживающий в Тбилиси гражданин Грузии, врач Важа Гаприндашвили был задержан оккупантами несколько дней назад возле оккупированного села Орчосани. Де-факто режим возбудил против доктора уголовное дело. Цхинвальский оккупационный режим приговорил Важу Гаприндашвили к двум месяцам предварительного заключения по обвинению в умышленном нарушении т.н. государственной границы.



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