

«Грузинская мечта» отказывается от «немецкой модели» выборов

16.11.2019 17:47

"Новости-Грузия"



Правящая партия «Грузинская мечта» отказывается от альтернативного варианта реформы избирательного законодательства – лидеры парламентского большинства считают, что предложенная оппозицией «немецкая модель» противоречит конституции Грузии.



14 ноября парламент Грузии провалил голосование по конституционным изменениям, которые подразумевают проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Оппозиционные партии в пятницу предложили властям провести досрочные выборы в парламент без внесения изменений в конституцию по так называемой «немецкой модели».



«Мы обсудили предложение [о проведении выборов по немецкой модели]. Но этот разговор был недолгим, так как всем известно, что так называемая немецкая модель не вписывается в конституцию, которая у нас сегодня есть, и не может вписаться в график, который требует конституционных изменений», — заявил вице-спикер, лидер парламентского большинства Георгий Вольский журналистам после заседания депутатов «Грузинской мечты».



Что касается досрочных парламентских выборов, то Вольский считает, что предпосылок для этого не существует.



«Вообще никогда ничего не надо исключать, однако никаких признаков для проведения досрочных выборов в государстве не существует – ни по закону, ни эмоционально. Народ ждет утверждения бюджета, народ ждет исправления ситуации и народ ждет того, что страна сохранит стабильность», — сказал он.



Во время обсуждения «немецкой модели» лидеры «Грузинской мечты» обычно указывают на то, что согласно этой системе в Германии может быть изменено фиксированное количество членов Бундестага, в то время как в конституции Грузии определено фиксированное количество депутатов (73 мажоритарных депутата и 77 депутатов, избранных по партийным спискам).



Между тем оппозиция предлагает правительству такой вариант проведения выборов по «немецкой модели», который оставляет количество депутатов неизменным и, следовательно, полностью вписывается в действующую конституцию.



Что такое «немецкая модель»?



«Немецкая модель» как и действующая в настоящее время в Грузии, также считается смешанной избирательной системой, поскольку в таких выборах участвуют кандидаты в мажоритарных округах, однако, в отличие от действующей в Грузии системы, партии получают в парламенте столько мест, сколько они получают в процентном отношении после подсчета голосов по пропорциональной системе.



Правящая партия заявляет, что не может мобилизовать достаточное количество голосов своих депутатов для принятия изменений в конституцию – и в этом случае «немецкая модель» может стать выходом, так как для ее утверждения требуется только 76 голосов депутатов, а не 113. Дело в том, что поправка в этом случае должна быть внесена не в конституцию, а в Избирательный кодекс, а для этого достаточно абсолютного большинства (больше половины депутатов).



Однако спикер парламент Арчил Талаквадзе заявил, что «даже немецкая модель, которая является интересной моделью, требует инициирования конституционных изменения. Следовательно, она также должна пройти тот путь, что записан в конституции».



При этом Талаквадзе говорит о нынешнем варианте «немецкой системы», согласно которой, фиксированное число членов Бундестага может меняться. «Немецкая модель» действительно потребует внесения изменений в конституцию Грузии. В главном законодательном документе страны указано, что 73 депутата парламента должны быть избраны по мажоритарной системе (в одномандатных округах), а 77 депутатов — по пропорциональным спискам.



Между тем оппозиция предлагает правительству вариант «немецкой модели», который соответствует конституции Грузии и не требует ее изменения.



Как объясняет конституционалист Давид Зеделашвили, конституция не требует, чтобы общее количество мандатов, принятых сторонами, учитывалось отдельно, и не запрещает распределение общего количества мандатов, полученных партией, в соответствии с пропорциональным голосованием.



Принцип модели, предложенной оппозицией, заключается в том, что она не касается фиксированного числа депутатов, но общее количество депутатов, проведенных в парламент каждой партией (как на мажоритарной, так и на пропорциональной основе), должно зависеть от результатов этой партии на пропорциональных выборах.



Например, если бы выборы 2016 года проводились по этой системе и общее количество полученных мандатов определялось бы по результатам голосования по пропорциональному списку, «Грузинская мечта» сумела бы провести в парламент только одного мажоритарного депутата, поскольку получила бы всего 72 места в парламенте, согласно результатам пропорционального голосования, который был равен 48%.



Между тем в реальности партия, которая не получила поддержки и половины избирателей на выборах 2016 года, заняла в парламенте 115 мест, что даже больше конституционного большинства, для которого необходимо 113 мандатов. Тогда кандидаты от «Грузинской мечты» победили в 48 из 50 мажоритарных округах.





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