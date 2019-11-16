

Гига Бокерия назвал ложью заявления Вольского, что «немецкая модель» противоречит Конституции

16.11.2019 18:43





Еще одна наглая ложь, сказанная обществу, что т.н. немецкая модель противоречит Конституции, - так откликнулся один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия на заявления членов большинства о том, что предложенная оппозицией т.н. немецкая модель не совместима с Конституцией.



«Нам сказали, что она противоречит Конституции. Модель, которую мы предлагаем, именно что подходит Конституции... Ничего неконституционного нет, она точно укладывается в нашу Конституцию. В этом вопросе наша Конституция устанавливает две вещи: 77 мажоритариев должны быть избраны пропорционально и 73 – мажоритарно. Это та регуляция, в рамках которой мы должны быть. Мы устанавливаем правила того, как эти люди будут избираться, чтобы общая пропорция всех партий соответствовала пропорции голосов, полученных в стране в целом. То есть, общий результат пропорционален, но у нас и мажоритарнии, и пропорционально избранные люди. Протест будет продолжаться и обостряться, я не знаю, как долго он продлится, но закончится окончанием правления Иванишвили в Грузии», - заявил Бокерия.



Правящая партия «Грузинская мечта» отказывается от альтернативного варианта реформы избирательного законодательства – лидеры парламентского большинства считают, что предложенная оппозицией «немецкая модель» противоречит конституции Грузии.



«Мы обсудили предложение [о проведении выборов по немецкой модели]. Но этот разговор был недолгим, так как всем известно, что так называемая немецкая модель не вписывается в конституцию, которая у нас сегодня есть, и не может вписаться в график, который требует конституционных изменений», — заявил вице-спикер, лидер парламентского большинства Георгий Вольский журналистам после заседания депутатов «Грузинской мечты».



Что такое «немецкая модель»?



Как объясняет конституционалист Давид Зеделашвили, конституция не требует, чтобы общее количество мандатов, принятых сторонами, учитывалось отдельно, и не запрещает распределение общего количества мандатов, полученных партией, в соответствии с пропорциональным голосованием.



Принцип модели, предложенной оппозицией, заключается в том, что она не касается фиксированного числа депутатов, но общее количество депутатов, проведенных в парламент каждой партией (как на мажоритарной, так и на пропорциональной основе), должно зависеть от результатов этой партии на пропорциональных выборах.



Например, если бы выборы 2016 года проводились по этой системе и общее количество полученных мандатов определялось бы по результатам голосования по пропорциональному списку, «Грузинская мечта» сумела бы провести в парламент только одного мажоритарного депутата, поскольку получила бы всего 72 места в парламенте, согласно результатам пропорционального голосования, который был равен 48%.



Между тем в реальности партия, которая не получила поддержки и половины избирателей на выборах 2016 года, заняла в парламенте 115 мест, что даже больше конституционного большинства, для которого необходимо 113 мандатов. Тогда кандидаты от «Грузинской мечты» победили в 48 из 50 мажоритарных округах.



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