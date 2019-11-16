

Путин и Зеленский встретятся 9 декабря в Париже

16.11.2019 18:44





Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся 9 декабря, сообщает администрация президента Франции.



Первая встреча Путина и Зеленского состоится в Париже в рамках «нормандского формата», в котором наряду с ними примут участие лидеры Германии и Франции. Главная тема переговоров — вопрос урегулирования конфликта в Восточной Украине.



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