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Путин и Зеленский встретятся 9 декабря в Париже
16.11.2019 18:44
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся 9 декабря, сообщает администрация президента Франции.
Первая встреча Путина и Зеленского состоится в Париже в рамках «нормандского формата», в котором наряду с ними примут участие лидеры Германии и Франции. Главная тема переговоров — вопрос урегулирования конфликта в Восточной Украине.
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