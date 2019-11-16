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Зурабишвили поздравила с 70-летием председателя Духовного управления мусульман Кавказа


16.11.2019   19:05


Президент Грузии поздравила председателя Духовного управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллах Шукура Паша-Заде с 70-летним юбилеем и 40-летием избрания Шейх-уль-исламом. Поздравительное письмо юбиляру зачитали 14 ноября в Баку на праздничном мероприятии в присутствии широкой общественности.

«Грузины и азербайджанцы — народы, исповедующие разные религии, но, несмотря на различия в вере, нас связывает близкая дружба.

Я всегда вижу личный вклад, внесенный Вами и Католикос-Патриархом Грузии, в поддержании и укреплении этих отношений.

Верю, что эта дружба никогда не будет поругана, мы будем беречь её, и этим сильнее укрепим регион, для которого жизненно важны мир и развитие», — говорится в поздравительном послании президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Информацию распространила пресс-служба администрации президента Грузии.

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