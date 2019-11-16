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Саакашвили: Иванишвили очень слаб, сейчас он загнан в угол
16.11.2019 22:04
Наступает момент национальной истории, когда должен встать вопрос – все против одного для спасения Грузии, - заявляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на своей странице в Facebook.
«Завтра в 15:00 в Тбилиси будет митинг. Считайте, что я один из рядовых участников этого митинга. Самое главное, нас должно быть много, мы должны быть вместе. Знайте, что Иванишвили очень слаб. Сейчас он загнан в угол. Сила в единстве и сила в людях! В Грузии должен наступить рассвет!», - заявляет Михеил Саакашвили.
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