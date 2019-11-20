

Все задержанные в ходе акции 18 ноября освобождены до следующего заседания

20.11.2019 10:04





Судья Тбилисского городского суда Валериан Пилишвили освободил всех задержанных в ходе акции 18 ноября, находившихся в административном заключении, всего это 36 человек. Их судебный процесс состоится сегодня. начиная с 13:00.



Все активисты покинули зал суда. Находившиеся в зале близкие и единомышленники встретили это решение овациями и криками «Измени».



Напомниим, расследование в отношении ведется по статьям 166 и 173 Кодекса административных правонарушений, что подразумевает арест на 15 суток или финансовые санкции. По информации Министерства ВД Грузии, за нарушение статей 173 (неподчинение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов) и 166 (хулиганство) Кодекса административных правонарушений у здания парламента всего было задержано 37 лиц. Один из них, Зураб Джапаридзе в тот же день освобожден под подписку.



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