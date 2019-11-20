

В Брюсселе пройдет министериал НАТО

20.11.2019 11:10





Сегодня в Брюсселе соберутся министры иностранных дел стран НАТО. Главная тема министериала — подготовка к встрече лидеров, которая состоится 4-5 декабря в Лондоне.



Как заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на внутренние разногласия, за последние 70 лет НАТО укрепилось, и обеспечивает безопасность более одного миллиарда человек.



Министры также обсудят роль НАТО в борьбе с терроризмом, подход альянса к России, вопрос возвышения Китая, энергетическую безопасность и будущее контроля над вооружениями.



Как отметил Генеральный секретарь, НАТО является единственным форумом, объединяющим Европу и Северную Америку, который может дать ответ на стратегические проблемы безопасности.



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