

Залкалиани попросил сопредседателей Женевских переговоров использовать все средства для освобождения грузинского врача

20.11.2019 12:15





«Я попросил сопредседателей использовать все средства для освобождения Важи Гаприндашвили», - об этом глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил после встречи с сопредседателями Женевских международных переговоров.



Как сообщил министр, на встрече он отметил, что незаконные задержания и похищения граждан Грузии категорически неприемлемы.



«Я еще раз отметил категорическую неприемлемость незаконных задержаний и похищений граждан Грузии. Мы обсудили все возможные варианты развития событий и планы действий, которые позволят нам максимально эффективно использовать международные механизмы. Я надеюсь, что процесс завершится освобождением грузинского врача в очень сжатые сроки. Мы также обсудили кризисную гуманитарную ситуацию в Цхинвальском регионе, создавшуюся после закрытия линии оккупации, что четко подтверждается смертью Марго Мартиашвили и состоянием здоровья Тамар Гигаури. Я попросил сопредседателей использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для прекращения незаконных провокаций на линии оккупации и немедленного освобождения Важи Гаприндашвили », - отметил Давид Залкалиани.



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