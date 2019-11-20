

Хундадзе: «Грузинская мечта» ничего не обещала оппозиции

20.11.2019 13:08





Правящая партия ни о чем с оппозицией не договаривалась и никаких обещаний ей не давала. Об этом заявил мажоритарный депутат «Грузинской мечты» Дмитрий Хундадзе, ставший одним из трех парламентариев, проголосовавших против реформы избирательной системы.



Хундадзе объяснил, что партия власти «давала обещание народу, и народ сам решит, должны были они выполнять его или нет». По его словам, узнать об этом можно будет на следующих парламентских выборах, передает интернет-издание sova.news.



Депутат утверждает, что он и его коллеги сознательно не поддержали законопроект о переходе на пропорциональную избирательную систему. Он считает, что даже само партийное поле сегодня не готово к такой реформе.



Ранее Хундадзе выступил с инициативой перейти на исключительно мажоритарную систему выборов. По его словам, группа депутатов решила начать сбор подписей среди населения.



Во время акций протеста в Тбилиси в июне 2019 года лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили пошел на уступки оппозиции. Он заявил, что парламентские выборы 2020 года пройдут по пропорциональной, а не действующей смешанной системе.



Но 14 ноября подготовленный правящей партией законопроект был провален, не получив достаточного количества голосов. После этого на улицах Тбилиси возобновились массовые акции протеста.



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