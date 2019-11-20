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Администрация президента Грузии сделала заявление о закупках антиквариата
20.11.2019 13:13
«Впервые в истории независимой Грузии государство осуществило такую закупку, которая служит сохранению культурных ценностей для нашего общества и для будущих поколений», — так прокомментировали в администрации президента покупку антиквариата для обстановки резиденции Саломе Зурабишвили на улице Атонели.
Как отмечается в сообщении администарции, с экономической и фианансовой точки зрения, подержаная мебель и антиквариат в условиях Грузии обходится дешевле, чем приобретение фабричной мебели в современном стиле.
«Это будет принадлежать Грузии и будет принадлежать администрации президента», — подчеркивается в заявлении.
Грузинская неправительственная организация IDFI (Институт развития свободы информации) провела исследование, чтобы выяснить, на что были потрачены выделенные из резервного фонда для оформления президентской резиденции Саломе Зурабишвили 2 миллиона 800 тысяч лари (около 933 тысяч долларов).
По данным IDFI, 1 миллион 199 тысяч 558 лари (около 400 тысяч долларов) было истрачено на приобретение антикварной мебели и аксессуаров для интерьера.
Кроме того, еще 255 тысяч лари было потрачено на реставрацию этих предметов, а 720 225 лари понадобилось для приобретения современной мебели, осветительных приборов и штор.
Весь перечень купленных предметов приведен здесь.
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