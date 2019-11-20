

Покинувшие «Грузинскую мечту» депутаты планируют создать фракцию

20.11.2019 13:19





Депутаты, которые покинули «Грузинскую мечту», рассматривают вопрос создания отдельной фракции, заявила в эфире телекомпании «Пирвели» бывший вице-спикер Тамар Чугошвили.



Она опровергла слухи о том, что может быть создана отдельная партия, так как это требует больших ресурсов.



«Мы и не думаем о создании партии. Создать партию не так легко. Она требует огромных ресурсов и вложение всей жизни во все это. У нас нет таких ресурсов и мы не думаем, что стране нужна еще одна партия. Думаю, что их и так много. Собираемся перед окончанием срока придать нашей деятельности организованный характер, правильной формой для этого станет фракция и мы думаем над созданием фракции. Над этим, естественно, работаем», — заявила Чугошвили.



Бывший вице-спикер пока не называет конкретные фамилии депутатов, которые войдет в новую фракцию. По ее словам, на данный момент идут переговоры.



12 парламентариев объявили об уходе из парламентского большинства 14 ноября, сразу после того как провалились обещанные «Грузинской мечтой» поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. Оппозиция обвинила власти во лжи и начала проводить акции протеста.



Параллельно в правящей партии начался кризис: ее покинули вице-спикеры Тамар Чугошвили и Звиад Дзидзигури, Тамара Хулордава ушла с поста главы комитета по европейской интеграции, а Дмитрий Цкитишвили – с должности заместителя главы комитета по внешним связям.



Еще один депутат — глава парламентского комитета по внешним связям Софо Кацарава, приняла решение вовсе отказаться от депутатского мандата. Кацарава прошла в парламент Грузии по партийным спискам, соответственно, правящая партия в ближайшее время представит ее замену из своего предвыборного партийного списка. Место Кацарава может занять Бено Кашакашвили.



После ухода всех этих депутатов, у «Грузинской мечты» останутся 92 из 150 мандатов.



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