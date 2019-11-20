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Представители оппозиции повесили на ворота Генеральной прокуратуры замок
20.11.2019 16:36
Представители оппозиции проводят акцию протеста около Генеральной прокуратуры. Некоторое время назад они символически повесили замок на ворота прокуратуры.
До этого, произошла словесная перепалка между участниками акции и правоохранителями.
«Они перешли на максимальный террор. Они хотят нас запугать, но им не удастся этого сделать. Мы их запрем на замок и все равно добьемся своего. Пока Иванишвили во власти, он будет получать подобные протесты. Этим парням вскоре тоже все надоест, они поснимают форму и перейдут на нашу сторону, затем посмотрим, кто их будет защищать», — заявил у Генеральной прокуратуры член партии Ираклия Окруашвили «Победившая Грузия» Гурам Чалагашвили.
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