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Две новые фракции могут быть созданы в парламенте Грузии


20.11.2019   16:37


В парламенте Грузии могут быть созданы две новые фракции. Сформировать свои фракции планируют Тамар Чугошвили и Звиад Дзидзигури.

Звиад Дзидзигури проводит консультации с депутатами парламентского большинства.

Тамар Чугошвили же планирует сформировать фракцию с теми законодателями, которые на прошлой неделе в знак протеста покинули парламентское большинство и оставили парламентские должности.

По регламенту, для формирования фракции необходимо шесть депутатов.

На прошлой неделе парламентское большинство покинули 12 депутатов. Причиной протеста стал провал в парламенте конституционной инициативы о переходе на пропорциональную избирательную систему на выборах 2020 года. Среди этих законодателей — бывший первый вице-спикер Тамар Чугошвили и бывший вице-спикер Звиад Дзидзигури.

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