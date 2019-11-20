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Две новые фракции могут быть созданы в парламенте Грузии
20.11.2019 16:37
В парламенте Грузии могут быть созданы две новые фракции. Сформировать свои фракции планируют Тамар Чугошвили и Звиад Дзидзигури.
Звиад Дзидзигури проводит консультации с депутатами парламентского большинства.
Тамар Чугошвили же планирует сформировать фракцию с теми законодателями, которые на прошлой неделе в знак протеста покинули парламентское большинство и оставили парламентские должности.
По регламенту, для формирования фракции необходимо шесть депутатов.
На прошлой неделе парламентское большинство покинули 12 депутатов. Причиной протеста стал провал в парламенте конституционной инициативы о переходе на пропорциональную избирательную систему на выборах 2020 года. Среди этих законодателей — бывший первый вице-спикер Тамар Чугошвили и бывший вице-спикер Звиад Дзидзигури.
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