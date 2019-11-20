

Каладзе: В случае блокирования парламента, последует реагирование соответствующих служб

20.11.2019 16:59





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, никто не может ограничить право граждан выражать свое мнение, однако в случае пикетирования парламента, со стороны властей будут предприняты соответствующие шаги.

Как заявляет Каладзе, важно, чтобы участники акции не выходили за рамки закона.



«Никто не может ограничить продолжение и проведение акций. Люди имеют право, возможность выразить свои взгляды по тому или иному вопросу, сколь критичными они бы не были. Однако все имеет свою форму и главное, чтобы они не выходили за рамки закона. Разумеется, никто не может ограничить право этих людей выйти и выражать свое мнение. Если произойдет блокирование, последует реагирование соответствующих служб», - заявил Каладзе.



Напомним, 25 ноября у здания парламента пройдет акция, а 26 ноября планируется пикетировать здание парламента.





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