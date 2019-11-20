

Саакашвили намерен оспорить в ЕСПЧ решение Верховного Суда о своей депортации

20.11.2019 17:00





Экс-глава Одесской облгосадминистрации, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили намерен обжаловать решение Верховного Суда Украины, который признал законной его реадмиссию в Польшу в 2018 году. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.



"Конечно же, я обжалую это решение в Страсбурге, где 100% выиграю, но это беззаконие, совершенное Верховным Судом, еще раз показывает, насколько все еще сильно влияние [экс-президента Петра] Порошенко во всех госструктурах Украины. И насколько эта система будет всячески противиться и подрывать начинания президента и его команды", – написал политик.



Он высказал мнение, что для экс-президента это решение было важным потому, что Государственное бюро расследований изучает дело о "похищении" Саакашвили и оно "очень близко к завершению".



"Эти судьи, так же как и большая часть бюрократии – оплот старой системы, которая противится развитию и успеху Украины, улучшению жизни ее народа. Я сделаю все, чтобы помочь команде президента и народу Украины сломать это сопротивление и преодолеть саботаж, который будет все более очевидным по ходу продвижения реформ", – добавил Саакашвили.



Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.



В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.



28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство. Саакашвили приехал в Украину 29 мая.



19 ноября Верховный Суд признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу в 2018 году.



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