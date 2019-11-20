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ЕС рассмотрит прокремлевскую тактику дезинформации и сообщений на конференции в Грузии
20.11.2019 17:11
22 ноября в столице Грузии, Тбилиси, соберутся эксперты по стратегическим коммуникациям, должностные лица ЕС, дипломаты, молодые специалисты, представители гражданского общества и средств массовой информации со всего ЕС, его Восточных стран-соседей, Западных Балкан и других регионов на конференции "Внимание - дезинформация!".
На конференции будут рассмотрены прокремлевские тактики и сообщения о дезинформации, а также обсуждены пути их решения.
Мероприятие организовано Европейской службой внешних связей и Представительством ЕС в Грузии, а также Правительством Грузии, Парламентом Грузии, Информационным центром НАТО и ЕС совместно с коалицией некоммерческих организаций.
Другие мероприятия будут проводиться в течение недели во время конференции в Грузии, с целью развития плана действий ЕС по борьбе с дезинформацией, чтобы лучше понять угрозу прокремлевской дезинформации в соседстве ЕС и усилить совместный ответ.
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