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Председателем Европейской народной партии становится Дональд Туск
20.11.2019 18:24
Депутаты Евросоюза от Европейской народной партии собираются в Загребе для избрания преемника нынешнего президента Жозефа Доля.
Некоторое время назад Доль опубликовал в «Твиттере» прощальный пост.
«С тяжелым сердцем я стою перед вами в окружении моих друзей, завершая 20 лет европейского приключения. Мы всегда боролись вместе, чтобы защитить христиан-демократические ценности и для сближения наших народов», - пишел Доль.
Для справки, поляк Дональд Туск – единственный кандидат, представленный на пост президента Европейской народной партии.
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