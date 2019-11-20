

Председателем Европейской народной партии становится Дональд Туск

20.11.2019 18:24





Депутаты Евросоюза от Европейской народной партии собираются в Загребе для избрания преемника нынешнего президента Жозефа Доля.



Некоторое время назад Доль опубликовал в «Твиттере» прощальный пост.



«С тяжелым сердцем я стою перед вами в окружении моих друзей, завершая 20 лет европейского приключения. Мы всегда боролись вместе, чтобы защитить христиан-демократические ценности и для сближения наших народов», - пишел Доль.



Для справки, поляк Дональд Туск – единственный кандидат, представленный на пост президента Европейской народной партии.



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