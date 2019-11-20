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Столтенберг: Мы будем помогать и поддерживать Грузию на пути вступления в НАТО
20.11.2019 18:26
Черноморский регион важен для НАТО. У нас там три страны — Румыния, Болгария, Турция. Затем мы имеем два ключевых партнера — Грузию и Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров иностранных дел альянса в Брюсселе.
Он отметил, что в последние годы НАТО расширила свое представительство в Черноморском регионе.
«В апреле этого года мы договорились о пакете, чтобы проводить больше учений, увеличить обмен информацией. Североатлантический совет недавно посетил Грузию. Мы также посетили Украину, в частности, Одессу. Мы сотрудничаем с береговой охраной Грузии, работаем с представителями Военно-морской академии Украины. Таким образом, мы активно работаем с нашими партнерами в Черноморском регионе — Грузией и Украиной. Я призываю союзников предоставить им необходимые им ресурсы», — сказал Йенс Столтенберг.
В то же время Генсек НАТО отметил, что альянс поможет и поддержит Грузию на пути к вступлению в организацию.
«Мы будем помогать и поддерживать Грузию на пути вступления в НАТО. Именно поэтому мы помогаем в модернизации институтов обороны и безопасности, в осуществлении реформ. Именно в этом и заключается цель представительства НАТО в Грузии», — сказал Йенс Столтенберг.
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