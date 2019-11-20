

Гаагский суд дал России 1 год на подготовку ответа по иску Украины

20.11.2019 19:10





Международный суд ООН в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года для подготовки документов в ответ на иск Украины, в котором Киев обвиняет Москву в финансировании терроризма на востоке Украины и расовой дискриминации в Крыму, сообщила 19 ноября пресс-служба суда.



Международный суд в Гааге 8 ноября признал свою юрисдикцию по делу "Украины против России". Министерство иностранных дел Украины назвало это решение победой.



Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Россия "впервые в истории будет отвечать за нарушение международного права и нарушения прав человека".



Россия рассчитывает, что суд ООН оставит без удовлетворения все украинские претензии. Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков в Донбассе, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму.



В июне 2019 года Международный суд ООН начал слушание дела.



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