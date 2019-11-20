

Edison Research будет проводить исследования для грузинской телекомпании Formula



"СОВА" 20.11.2019 19:41



Грузинский телеканал Formula подписал соглашение с американской исследовательской компанией Edison Research. В рамках сотрудничества последняя проведет для ТВ шесть масштабных исследований. А также предоставит каналу результаты экзит-пола в день парламентских выборов в Грузии в 2020 году.



Как отметил в беседе с СОВОЙ генеральный директор телекомпании Formula Зураб Гумбаридзе, экзит-пол – важная часть демократических процессов. Поэтому канал принял решение инвестировать в сотрудничество с авторитетной исследовательской фирмой.



«Для нас важна точность данных экзит-пола, чтобы политические партии не могли ничем и никем манипулировать до того, как станут известны окончательные предварительные итоги. Поэтому для нас очень важно, что в день парламентских выборов уже в 8 часов вечера, как только закроются участки, наши телезрители смогут узнать результаты экзит-пола».



Уже в конце ноября Edison Research предоставит телеканалу Formula первые итоги опросов с рейтингом политических партий и лидеров Грузии. Авторы обещают, что это будут репрезентативные исследования, которые продемонстрируют реальные настроения грузинского общества.



Перед выборами планируется проведение шести таких социсследований. А в день выборов Edison Research дополнительно предоставит результаты экзит-пола, чтобы аудитория Formula узнала примерный расклад сил до объявления результатов Центризбиркома.



По словам вице-президента Edison Research Нино Джапаридзе, предстоящие парламентские выборы в Грузии будут очень важны для демократического становления государства. И немалую роль в оценке этого процесса играют точные данные экзит-полов.



«Во время президентских выборов 2018 года наша компания единственная предсказала второй тур выборов. А результаты нашего экзит-пола были наиболее точными из всех представленных, с погрешностью меньше 1%. Поэтому мы очень рады принять участие и в наблюдении за будущими парламентскими выборами в Грузии».



Американская компания Edison Research занимается изучением рыночной конъюнктуры и проведением экзит-полов для частных фирм и медиакомпаний по всему миру. Она была основана в 1994 году. Клиентами компании были такие ведущие СМИ, как ABC, CBS, CNN, FOX News, Associated Press. В Грузии Edison Research работает с 2010 года.





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